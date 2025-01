Scopri le previsioni meteo per Milano, tra nebbia e piogge in arrivo.

Situazione attuale a Milano

Milano si è svegliata avvolta in una fitta nebbia, accompagnata da un persistente odore di smog. Nelle prime ore della mattina di venerdì 24 gennaio, la qualità dell’aria ha mostrato valori preoccupanti, con un indice di PM2.5 che ha raggiunto i 24.6 µg/m³. Questo peggioramento è stato segnalato da IQAir, che ha monitorato la situazione in tempo reale. Gli esperti di 3bMeteo avvertono che, nonostante la nebbia al mattino, ci sarà un miglioramento nel pomeriggio, con cieli parzialmente nuvolosi.

Previsioni per il fine settimana

Il fine settimana porterà un nuovo peggioramento delle condizioni meteorologiche. Le previsioni indicano piogge e temperature invernali, con un abbassamento delle temperature che si attesteranno tra i 3°C e i 10°C. Venerdì, la giornata si presenterà con nubi basse e banchi di nebbia, che si diraderanno nel pomeriggio, ma torneranno in serata. Non sono previste piogge nelle prossime ore, ma la situazione potrebbe cambiare rapidamente.

Dettagli meteorologici e temperature

Durante la giornata di venerdì, la temperatura massima raggiungerà i 10°C, mentre la minima scenderà a 3°C. Lo zero termico si attesterà a 2923 metri. I venti saranno deboli al mattino, provenienti da Ovest, e assenti nel pomeriggio. Non ci sono allerta meteo attualmente in vigore, ma un campo di alte pressioni garantirà tempo stabile e perlopiù soleggiato, salvo qualche annuvolamento nel pomeriggio.

In particolare, sulle basse pianure occidentali, si prevede la presenza di nubi basse e banchi di nebbia che si solleveranno durante il giorno. La serata si presenterà molto nuvolosa, con schiarite attese solo in alcune aree. Sulle pedemontane e nelle Alpi, i cieli saranno inizialmente poco o parzialmente nuvolosi, ma la nuvolosità aumenterà nel pomeriggio. I venti saranno deboli, con una rotazione dai quadranti nord-occidentali a quelli sud-orientali, e lo zero termico si attesterà intorno ai 2350 metri.