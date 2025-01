Incidente all’istituto Cardano di Milano: cinque studenti intossicati

Un episodio preoccupante che ha coinvolto studenti a causa di una sostanza urticante.

Un pomeriggio di paura all’istituto Cardano

Venerdì 24 gennaio, nel primissimo pomeriggio, l’istituto Cardano di via Natta a Milano è stato teatro di un episodio allarmante. Cinque studenti, tutti tra i 14 e i 15 anni, hanno dovuto ricorrere alle cure del 118 dopo aver inalato una sostanza urticante all’interno di un’aula. L’evento ha generato attimi di concitazione, con l’intervento immediato di ambulanze, polizia e vigili del fuoco.

Intervento tempestivo dei soccorsi

Intorno alle 13, alcuni ragazzi hanno iniziato a manifestare segni di intossicazione, come bruciore al naso, alla gola e agli occhi. Due ambulanze sono giunte sul posto per valutare la situazione, esaminando un totale di nove studenti. Fortunatamente, tutti hanno mostrato parametri vitali buoni e nessuno è stato necessario trasportare al pronto soccorso per ulteriori accertamenti. Questo ha contribuito a rassicurare genitori e personale scolastico, che hanno vissuto momenti di grande ansia.

Indagini sulla sostanza urticante

Oltre ai soccorsi, sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della polizia di Stato e i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano. Questi ultimi, supportati dal nucleo Nbcr, hanno avviato le indagini per identificare la sostanza che ha causato l’intossicazione. Nonostante i loro sforzi, ogni rilievo effettuato ha dato esito negativo, lasciando aperte molte domande su quanto accaduto. Al termine degli accertamenti, la struttura è stata dichiarata agibile, permettendo così il ritorno alla normalità per studenti e docenti.