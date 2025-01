Un forte boato sveglia la comunità mentre i ladri fuggono con il bottino.

Un colpo audace nel cuore della notte

La tranquillità della notte a Vermezzo con Zelo è stata interrotta da un forte boato che ha svegliato gli abitanti della zona. Nella notte di venerdì, alcuni malviventi hanno messo in atto un furto audace, utilizzando un congegno esplosivo per far saltare in aria lo sportello automatico della filiale della banca Monte dei Paschi di Siena, situata in via Usuelli. Questo episodio ha suscitato preoccupazione tra i residenti, che si sono trovati a fronteggiare un atto criminale di notevole gravità.

Le indagini delle forze dell’ordine

Secondo quanto riportato da Prima Milano Ovest, l’intervento dei Carabinieri della compagnia di Abbiategrasso è avvenuto intorno alle 4.20. I militari sono giunti sul posto dopo aver ricevuto segnalazioni di un’esplosione. I ladri, approfittando del buio e della quiete notturna, sono riusciti a portare via la cassa continua del bancomat, ma il valore del bottino è ancora in fase di quantificazione. Fortunatamente, non si registrano feriti, ma l’area è stata messa in sicurezza e transennata per garantire la sicurezza dei cittadini.

Un fenomeno preoccupante

Questo non è il primo episodio di furto esplosivo nella zona. Negli ultimi mesi, si sono verificati eventi simili anche nella vicina provincia di Pavia. A settembre 2024, un’esplosione ha distrutto l’ufficio postale di Gudo Visconti, un comune confinante con Vermezzo, mentre era in fase di ristrutturazione. Questi atti criminosi sollevano interrogativi sulla sicurezza delle strutture pubbliche e private e sulla necessità di implementare misure di protezione più efficaci. Le forze dell’ordine stanno intensificando le indagini per identificare e catturare i responsabili di questo grave atto, che si sono dileguati facendo perdere le loro tracce.