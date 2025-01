Furgone Atm bloccato sui binari del tram a Milano

Un furgone Atm si è arenato sui binari del tram, causando ritardi e disagi nel traffico milanese.

Un incidente inaspettato a Milano

Mercoledì sera, un incidente stradale ha interrotto il normale funzionamento del servizio tramviario a Milano. All’incrocio tra viale Regina Giovanna e viale Tunisia, un furgone dell’Atm, impegnato nel compito di staccare multe per divieto di sosta, si è arenato sui binari del tram. Questo imprevisto ha causato notevoli disagi per i passeggeri e per il traffico cittadino.

Dettagli dell’incidente

Secondo le ricostruzioni, il furgone ha imboccato la corsia preferenziale dei tram e, dopo pochi metri, si è trovato con le ruote bloccate. L’incidente è avvenuto poco prima delle 19 e ha richiesto circa un’ora per essere risolto. Durante questo lasso di tempo, i tram 5 e 33 sono rimasti fermi, creando una situazione di disagio per i pendolari e i cittadini in transito.

Un problema ricorrente

Quello di mercoledì non è stato un caso isolato. Infatti, in passato si sono verificati altri episodi simili in quella stessa area. A dicembre, una Ferrari era rimasta bloccata in viale Regina Giovanna, mentre a maggio 2024 era stata la volta di un’Aston Martin. Questi eventi sollevano interrogativi sulla sicurezza e sull’efficienza della viabilità in una delle zone più trafficate di Milano.

Implicazioni per il servizio pubblico

Il blocco del furgone Atm ha messo in evidenza le difficoltà che il servizio pubblico deve affrontare quotidianamente. La gestione del traffico e la sicurezza dei mezzi di trasporto sono questioni cruciali per garantire un servizio efficiente e puntuale. Le autorità locali dovrebbero considerare misure preventive per evitare che simili incidenti si ripetano in futuro, migliorando la segnaletica e la gestione delle corsie preferenziali.