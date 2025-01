Il prefetto di Milano impone restrizioni per il match Olimpia-Panathinaikos per motivi di sicurezza.

Il divieto di vendita di alcolici

Il Prefetto di Milano, Claudio Sgaraglia, ha emesso un’ordinanza che vieta la vendita di alcolici in città in occasione della partita di Eurolega tra Olimpia e Panathinaikos, prevista per giovedì 30 gennaio. Questa misura, che sarà in vigore dalle ore 8 alle ore 20, è stata adottata per garantire la sicurezza e l’ordine pubblico, prevenendo possibili disordini legati all’abuso di bevande alcoliche.

Zone interessate dal divieto

Il divieto si applica a diverse aree di Milano, tra cui Piazza San Babila, Piazza Duomo, Piazza Cordusio, Largo Cairoli, Largo Beltrami, Piazza Castello, Foro Buonaparte, nonché nella zona della Darsena e dei Navigli e in Corso Como e dintorni. In queste aree, non sarà possibile vendere bevande alcoliche e superalcoliche, né per consumo sul posto né per asporto in contenitori di vetro o lattine. Tuttavia, il consumo di alcolici sarà consentito nei ristoranti e nei bar che offrono servizio al tavolo.

Restrizioni all’interno dell’impianto sportivo

Oltre al divieto di vendita nelle strade, è previsto un ulteriore divieto di consumo di alcolici all’interno dell’Unipol Forum di Assago e nelle vie adiacenti, dalle ore 13 fino alla mezzanotte. Questa decisione mira a garantire un ambiente sicuro per tutti i partecipanti e a prevenire situazioni di potenziale conflitto che potrebbero derivare dall’eccessivo consumo di alcolici durante l’evento sportivo.

Ragioni dietro il divieto

La decisione del Prefetto è stata motivata dalla necessità di evitare turbative e disordini che potrebbero sorgere in seguito all’abuso di alcolici, specialmente in occasione di eventi sportivi di grande richiamo come la partita di Eurolega. Le autorità locali sono sempre più attente a garantire la sicurezza pubblica, adottando misure preventive per gestire al meglio le situazioni che potrebbero degenerare. Questo approccio riflette un impegno costante per mantenere l’ordine e la tranquillità durante eventi affollati.