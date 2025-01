La polizia locale intensifica i controlli per garantire la sicurezza dei cittadini.

Un’azione decisa contro l’illegalità

Negli ultimi giorni, la polizia locale di San Giuliano Milanese ha intensificato i controlli per garantire la sicurezza dei cittadini. Durante un’operazione di routine, gli agenti hanno fermato un uomo di origini marocchine, già noto alle forze dell’ordine, trovato in possesso di un coltello. Questo episodio ha portato alla denuncia del 30enne per porto abusivo di arma, evidenziando l’impegno delle forze dell’ordine nel contrastare l’illegalità.

Inseguimento e arresti: un’operazione complessa

Solo pochi giorni fa, un’altra operazione ha catturato l’attenzione della comunità. Gli agenti sono stati coinvolti in un inseguimento che ha avuto luogo nelle vie intorno alle Cupole. La pattuglia ha intimato l’alt a un conducente di una Renault Clio, ma il giovane, invece di fermarsi, ha accelerato. Dopo una lunga caccia durata oltre un’ora, gli agenti sono riusciti a fermare uno dei passeggeri, un 33enne irregolare, e il conducente, un 28enne che ha tentato di fuggire gettandosi in una roggia. Entrambi, già pregiudicati, sono stati arrestati, mentre una donna a bordo si è consegnata e ha ricevuto una denuncia per la sua irregolarità.

La collaborazione dei cittadini è fondamentale

Il sindaco Marco Segala ha espresso gratitudine ai cittadini che collaborano attivamente con le forze dell’ordine, segnalando situazioni sospette e contribuendo alla sicurezza della città. “Ringrazio i tantissimi cittadini che stanno collaborando con le forze dell’ordine per segnalare situazioni di illegalità”, ha dichiarato Segala, sottolineando l’importanza della sinergia tra la comunità e le autorità. La polizia locale continua a lavorare instancabilmente per mantenere l’ordine e la sicurezza a San Giuliano, dimostrando che la lotta contro il crimine è una priorità condivisa.