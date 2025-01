Un'operazione della Squadra Mobile porta alla luce un traffico di droga e un arsenale nascosto.

Un arresto che svela un traffico pericoloso

La recente operazione della Squadra Mobile di Milano ha portato all’arresto di un uomo di 44 anni, già noto alle forze dell’ordine per la sua implicazione nell’inchiesta antimafia Hydra. L’arresto è avvenuto in via Archimede, dove l’individuo è stato sorpreso a bordo della sua auto in attesa di un complice. Questo episodio ha messo in luce non solo il traffico di droga, ma anche un arsenale di armi pericolose.

Scoperta di un arsenale segreto

Durante il controllo, gli agenti hanno rinvenuto 24 grammi di cocaina suddivisi in 19 dosi, insieme a materiale per il confezionamento. Ma la vera sorpresa è arrivata quando, dopo aver perquisito il capanno vicino alla sua abitazione a Taino, hanno scoperto una stanza segreta. Qui, gli investigatori hanno trovato sei pistole, due mitragliatrici, due fucili e circa 1.300 munizioni di vario genere, oltre a caricatori e silenziatori. La planimetria della struttura non corrispondeva agli spazi reali, suggerendo che l’uomo avesse predisposto un nascondiglio ben organizzato.

Il contesto del traffico di droga e armi

Il traffico di droga e armi è un fenomeno allarmante che continua a preoccupare le autorità italiane. Milano, in particolare, è un crocevia di attività illecite, dove bande organizzate operano in modo sempre più audace. L’arresto di questo 44enne rappresenta solo la punta dell’iceberg di un problema più ampio. Le forze dell’ordine stanno intensificando le operazioni per contrastare queste attività, ma la collaborazione tra le diverse agenzie è fondamentale per ottenere risultati significativi.