La comunità di Buccinasco piange la scomparsa di un grande uomo e amico.

Un uomo dedicato alla comunità

Armando Leone, scomparso all’età di 95 anni, è stato un vero e proprio pilastro della comunità di Buccinasco. La sua vita è stata caratterizzata da un impegno costante verso il territorio e le persone che lo abitano. Conosciuto e amato da tutti, Leone ha trascorso oltre 50 anni della sua vita a servire la sua comunità, diventando un punto di riferimento per molti. Il sindaco Rino Pruiti, insieme all’Amministrazione comunale, ha espresso il cordoglio di tutta la cittadinanza, sottolineando l’importanza del suo contributo.

Un legame speciale con Buccinasco

Arrivato a Buccinasco nel 1968, Armando ha lavorato per oltre 30 anni alla fabbrica Richard Ginori. Dopo il suo ritiro, ha dedicato il suo tempo a diverse associazioni locali, tra cui gli Amici di Buccinasco e la Pro Loco. La sua passione per il territorio era evidente: era conosciuto per la sua inconfondibile auto rossa, con la quale si spostava per garantire la buona riuscita degli eventi e il funzionamento delle attrezzature. La sua presenza era una garanzia di successo per ogni iniziativa, e la sua dedizione ha lasciato un segno indelebile nella memoria collettiva.

Un tributo indimenticabile

Nel dicembre del 2019, le associazioni e l’Amministrazione comunale hanno voluto rendere omaggio a Leone con una festa speciale nel suo Auditorium. Durante l’evento, è stato proiettato un video che ripercorreva la sua vita attraverso fotografie significative, suscitando emozione tra i presenti. Questo tributo ha rappresentato non solo un riconoscimento del suo operato, ma anche un momento di condivisione e affetto da parte di tutta la comunità. I funerali di Armando Leone si svolgeranno lunedì 27 gennaio alle ore 15 nella Chiesa Maria Madre della Chiesa di via Marzabotto, un momento in cui tutti potranno unirsi per ricordare un grande uomo.