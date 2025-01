Un grave incidente sul lavoro ha colpito la cava Ghisalba, portando alla morte di un autotrasportatore di 64 anni.

Un tragico incidente sul lavoro

Mercoledì 22 gennaio, un grave incidente ha scosso la comunità di Cassano d’Adda e i dintorni, quando un autotrasportatore di 64 anni ha perso la vita mentre lavorava presso la cava Ghisalba, situata nella provincia di Bergamo. L’uomo stava trasportando gasolio, un’attività fondamentale per il funzionamento dei mezzi da lavoro all’interno della cava. La dinamica dell’incidente è ancora oggetto di indagine, ma le prime informazioni indicano che la vittima sarebbe caduta da un’autocisterna.

Le circostanze dell’incidente

Secondo le testimonianze raccolte, l’uomo si trovava sulla scaletta dell’autocisterna quando, per motivi ancora da chiarire, ha perso l’equilibrio. Non si esclude la possibilità che abbia subito un malore, che potrebbe aver contribuito alla sua caduta. La chiamata ai soccorsi è stata effettuata intorno alle 14.45, ma purtroppo, all’arrivo dei soccorritori, non c’era nulla da fare se non constatare il decesso. L’Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato un’ambulanza e due auto mediche, ma la gravità della situazione non ha permesso alcun intervento salvavita.

Le indagini in corso

Le forze dell’ordine sono attualmente impegnate a ricostruire la dinamica esatta dell’incidente. È fondamentale comprendere se ci siano state violazioni delle norme di sicurezza sul lavoro o se l’incidente sia stato causato da fattori esterni. La cava Ghisalba, come molte altre strutture simili, è soggetta a rigorosi controlli per garantire la sicurezza dei lavoratori, e questo tragico evento solleva interrogativi sulla protezione degli operai in ambienti ad alto rischio. La comunità è in lutto per la perdita di un uomo che, come molti altri, lavorava duramente per sostenere la propria famiglia.