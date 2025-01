Un grave incidente stradale ha portato alla morte di un 54enne mentre lavorava.

Un tragico incidente sulla provinciale 183

Un grave incidente stradale ha scosso la comunità di Morimondo, dove un operatore di carro attrezzi di 54 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un’autovettura Volkswagen. L’incidente è avvenuto mercoledì sera mentre l’uomo stava recuperando un’auto in panne, una Fiat Punto, a bordo strada. Le condizioni meteo erano avverse, con pioggia e scarsa visibilità, fattori che potrebbero aver contribuito alla tragedia.

Le dinamiche dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, il 37enne alla guida della Volkswagen non è riuscito a evitare l’impatto con l’operatore di carro attrezzi. A seguito del violento scontro, il 54enne è stato immediatamente trasportato in codice rosso all’ospedale di Magenta, ma purtroppo non è sopravvissuto. Sul luogo dell’incidente sono intervenute diverse ambulanze e i vigili del fuoco, che hanno lavorato per mettere in sicurezza la strada e gestire la situazione fino a tarda sera.

Indagini in corso

I Carabinieri della compagnia di Abbiategrasso sono giunti sul posto per effettuare i rilievi e chiarire le dinamiche dell’incidente. La strada provinciale 183, che collega il Comune di Motta Visconti a Morimondo, è nota per essere poco illuminata e circondata da campagne, il che rende la situazione ancora più pericolosa, specialmente in condizioni meteorologiche avverse. Le autorità stanno esaminando tutti gli aspetti dell’incidente per determinare eventuali responsabilità.