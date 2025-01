Tre veicoli distrutti da un incendio notturno in via Racconigi, la polizia indaga.

Un incendio devastante in via Racconigi

Nella notte tra mercoledì e giovedì, un grave incendio ha colpito un parcheggio in via Racconigi, nella zona di Prato Centenaro a Milano. Tre auto sono state completamente distrutte dalle fiamme, che hanno generato anche forti esplosioni a causa degli pneumatici che sono scoppiati. L’allerta è scattata poco prima delle 3, quando alcuni residenti, allarmati dai boati e dal fumo, hanno contattato i vigili del fuoco.

Intervento tempestivo dei vigili del fuoco

Grazie alla prontezza degli abitanti, i vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente sul posto con diversi mezzi. Le operazioni di spegnimento sono state complesse, ma fortunatamente non si sono registrati feriti o intossicati. Un’ambulanza del 118 è stata presente a scopo precauzionale, ma non è stata necessaria alcuna assistenza medica. La rapidità dell’intervento ha evitato che la situazione potesse degenerare ulteriormente.

Indagini in corso per origine dolosa

Le autorità locali stanno ora indagando sull’origine dell’incendio, che potrebbe essere di natura dolosa. La polizia ha avviato accertamenti per capire se un piromane possa essere responsabile di questo atto. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e analizzando eventuali immagini di sorveglianza per fare luce su quanto accaduto. La comunità è in allerta e spera che si faccia chiarezza su questo episodio inquietante.