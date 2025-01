Un incendio ha colpito un'auto in transito sull'A4, causando disagi al traffico.

Un incendio in autostrada

Nella mattinata di giovedì 23 gennaio, un’auto è stata avvolta dalle fiamme mentre percorreva l’autostrada A4, tra Sesto San Giovanni e Cormano, in direzione Torino. L’incidente è avvenuto poco prima delle 10, creando panico tra gli automobilisti e attirando l’attenzione dei soccorsi. I vigili del fuoco del distaccamento di Sesto San Giovanni sono intervenuti prontamente per domare il rogo, ma l’auto è stata completamente distrutta dalle fiamme.

Cause dell’incendio ancora sconosciute

Le cause che hanno portato all’incendio non sono ancora chiare. Gli inquirenti stanno indagando per capire se si sia trattato di un guasto meccanico o di un altro fattore scatenante. Gli automobilisti che si trovavano nelle vicinanze hanno assistito a una scena drammatica, con il fumo nero che si alzava nel cielo e le fiamme che divoravano il veicolo. Questo episodio ha sollevato interrogativi sulla sicurezza dei veicoli in transito e sull’importanza di controlli regolari per prevenire situazioni simili.

Ripercussioni sul traffico

L’incendio ha avuto pesanti ripercussioni sul traffico, già congestionato in quel tratto di autostrada. Le code si sono estese per circa sei chilometri, creando disagi per gli automobilisti in viaggio. La polizia stradale è intervenuta per gestire la situazione e garantire la sicurezza degli altri veicoli in transito. Gli automobilisti sono stati costretti a rallentare e a trovare percorsi alternativi, aumentando il tempo di percorrenza e causando frustrazione tra i pendolari.