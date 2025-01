Aggressione a Milano: giovane accoltellato in via Benedetto Cacciatori

Un ragazzo di 21 anni ferito in un'aggressione notturna, le sue condizioni sono stabili.

Un episodio di violenza a Milano

Nella notte tra mercoledì e giovedì, un giovane di 21 anni è stato vittima di un’aggressione in via Benedetto Cacciatori, nel quartiere San Siro di Milano. L’incidente è avvenuto poco dopo la mezzanotte, quando il ragazzo è stato accoltellato, riportando ferite alla mano. Le prime notizie sull’accaduto sono state diffuse dall’agenzia regionale di emergenza urgenza (Areu), che ha confermato l’intervento tempestivo del 118 e dei carabinieri sul luogo dell’incidente.

Intervento dei soccorsi e condizioni del ferito

Il giovane è stato immediatamente trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Carlo. Inizialmente, le sue condizioni sono sembrate gravi, tanto da richiedere l’invio di un’ambulanza in codice rosso. Tuttavia, dopo una valutazione più approfondita, si è scoperto che le ferite non erano così serie come si temeva. Infatti, il 21enne è stato successivamente trasferito in codice verde, segno che la situazione si era stabilizzata.

Indagini in corso

Le circostanze che hanno portato all’aggressione rimangono poco chiare. I carabinieri stanno conducendo indagini per chiarire i dettagli dell’episodio e identificare eventuali responsabili. Al momento, non sono state fornite informazioni sui motivi dell’aggressione o su possibili sospetti. La comunità locale è scossa da questo evento violento, che ha colpito un giovane in una zona normalmente tranquilla della città.