Un'inchiesta è stata aperta dopo la morte di una bambina di 10 mesi in ospedale.

Un dramma che colpisce la comunità

La tragica scomparsa di Gioia, una neonata di soli 10 mesi, ha scosso profondamente la comunità di Cesano Maderno e non solo. La piccola, originaria della Brianza, era in Sicilia per le festività natalizie quando ha manifestato un violento attacco febbrile. Trasportata d’urgenza all’ospedale Barone Lombardo di Canicattì, le sue condizioni sono rapidamente peggiorate, portando i medici a decidere per un trasferimento all’ospedale Garibaldi di Catania. Purtroppo, nonostante gli sforzi del personale medico, la neonata è deceduta poco dopo il suo arrivo.

Le indagini avviate dalla procura

La procura di Agrigento, guidata dal pubblico ministero Gaspare Bentivegna, ha aperto un’inchiesta per fare luce sulle circostanze della morte di Gioia. I genitori della bambina, assistiti dagli avvocati Giacinto Paci e Diego Giarratana, hanno presentato una denuncia, sollevando interrogativi sulla gestione del caso da parte del personale sanitario. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti, si sta valutando la possibilità che la piccola fosse affetta da meningite, una malattia grave che richiede un intervento tempestivo.

Il dolore di una famiglia e la necessità di risposte

Il dolore della famiglia di Gioia è inimmaginabile. I funerali si sono svolti a Canicattì, dove amici e parenti hanno voluto dare l’ultimo saluto alla piccola. Questo tragico evento ha riacceso il dibattito sulla qualità dei servizi sanitari in Sicilia e sulla preparazione delle strutture ospedaliere ad affrontare emergenze pediatriche. La relazione dei consulenti della procura, attesa entro 90 giorni, potrebbe fornire chiarimenti cruciali e risposte a una comunità in lutto.