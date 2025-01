Un incidente provoca una coda di due chilometri, ma senza feriti gravi.

Un incidente che rallenta il traffico

Mercoledì mattina, attorno alle 7.30, un incidente stradale ha causato notevoli disagi sulla Tangenziale Ovest di Milano, precisamente sulla A50. Fortunatamente, le conseguenze per le persone coinvolte sono state lievi, senza feriti gravi. Tuttavia, la situazione ha portato alla formazione di una coda di circa due chilometri in direzione nord, tra l’Interconnessione A7 e l’uscita per la SS 494 Vigevano/Milano Lorenteggio.

Interventi delle autorità

La società Milano Serravalle, che gestisce le tangenziali, ha prontamente comunicato l’accaduto, avvisando gli automobilisti della situazione. Sul posto è intervenuta la polizia stradale per gestire i soccorsi e i rilievi necessari. Questo intervento è stato fondamentale per garantire la sicurezza degli utenti della strada e per ripristinare la circolazione nel minor tempo possibile.

Consigli per gli automobilisti

In situazioni di traffico intenso come quella verificatasi, è importante mantenere la calma e seguire le indicazioni delle autorità. Gli automobilisti sono invitati a pianificare percorsi alternativi e a prestare attenzione ai segnali stradali. Inoltre, è consigliabile controllare le condizioni del traffico tramite app o siti web dedicati prima di mettersi in viaggio, per evitare di trovarsi in situazioni di congestione.