Le famiglie chiedono aiuto per ritrovare le due minorenni scomparse da una settimana.

Il mistero della scomparsa

Due ragazze, Vittoria B. di 14 anni e Madleine C. di 15 anni, sono scomparse da casa loro in Brianza da lunedì 13 gennaio. Le famiglie, preoccupate e in ansia, hanno lanciato un appello attraverso l’associazione Penelope Lombardia, che offre supporto ai familiari di persone scomparse. Da otto giorni non si hanno notizie delle due adolescenti, che potrebbero essere dirette a Milano. Nonostante l’assenza di comunicazioni, le famiglie sperano che le ragazze stiano bene.

Le ricerche e le indagini

Le ricerche sono state attivate immediatamente dopo la denuncia di scomparsa. Secondo le informazioni disponibili, si tratterebbe di un allontanamento volontario, senza profili di reato. Vittoria e Madleine frequentano un istituto superiore a Monza e sono state viste per l’ultima volta nella loro zona. Le famiglie, nel disperato tentativo di ritrovarle, hanno fornito dettagli fisici e sull’abbigliamento delle ragazze, sperando che qualcuno possa riconoscerle e fornire informazioni utili.

Dettagli sulle ragazze scomparse

Madleine è descritta come alta 1,65 metri, con occhi grigi e capelli castani. Al momento della scomparsa indossava jeans neri, un giubbotto bomber nero e scarpe bianche. Vittoria, invece, è alta 1,58 metri, pesa 56 chili, ha capelli biondi e occhi azzurri. Indossava leggins neri, un giubbotto di pelle nero, una sciarpa bianca e scarpe Nike bianche. Le famiglie hanno chiesto a chiunque avesse informazioni di contattarle o di rivolgersi alle autorità competenti. L’appello è stato condiviso ampiamente sui social media, nella speranza di raggiungere un pubblico più vasto e ottenere aiuto per il ritorno delle ragazze a casa.