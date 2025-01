La metro M3 di Milano ha subito un'interruzione a causa di un malore a un passeggero, ecco i dettagli.

Un malore interrompe il servizio della metro M3

Mercoledì mattina, attorno alle 8.30, la metro M3 di Milano ha subito un’interruzione significativa tra le fermate di Porta Romana e Centrale. Questo inconveniente è stato causato da un malore di un passeggero, il quale ha richiesto l’intervento immediato del personale medico. La situazione ha portato a una chiusura temporanea della linea, con i treni sostituiti da bus per garantire la continuità del servizio, seppur con notevoli disagi per gli utenti.

Le informazioni fornite da Atm

Atm, l’azienda dei trasporti milanesi, ha comunicato che i bus sostitutivi avrebbero operato compatibilmente con le condizioni del traffico. Inoltre, è stato specificato che a Duomo non era possibile effettuare il cambio con la linea M1, mentre a Repubblica non era possibile cambiare con le linee S. Gli utenti sono stati invitati a considerare altre stazioni ferroviarie come alternative, in particolare a Rogoredo, dove era possibile effettuare il cambio con le linee S.

Ripristino del servizio e rallentamenti

Dopo circa venti minuti dall’incidente, la circolazione ha iniziato a riprendere progressivamente. Tuttavia, i lettori hanno segnalato rallentamenti anche sulla linea M2 verso Cascina Gobba, suggerendo che la situazione del traffico pubblico a Milano fosse particolarmente critica in quel momento. Atm ha successivamente comunicato che il personale medico aveva terminato i soccorsi e che tutte le stazioni stavano riaprendo, ma i treni continuavano a viaggiare con ritardi, invitando gli utenti a considerare attese maggiori.