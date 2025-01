Un grave incidente sulle piste di Cervinia ha coinvolto una turista francese, investita da un gruppo di sciatori.

Un Natale tragico sulle piste di Cervinia

Il giorno di Natale si è trasformato in un incubo per una donna francese di 55 anni, investita mentre sciava con la sua famiglia sulle piste del comprensorio del Breuil, a Cervinia. L’incidente ha scosso la comunità locale e ha sollevato interrogativi sulla sicurezza sulle piste da sci, in particolare durante le festività, quando il numero di sciatori aumenta notevolmente.

La dinamica dell’incidente

Secondo le ricostruzioni, la donna stava sciando insieme al marito e alla figlia quando è stata travolta da un gruppo di cinque sciatori, tutti residenti nell’hinterland di Milano. Nonostante la richiesta di aiuto della vittima, gli sciatori hanno continuato la loro corsa, fuggendo senza prestare soccorso. Questo comportamento ha portato la polizia a intervenire, denunciando i responsabili per omissione di soccorso e lesioni.

Le indagini e le conseguenze legali

Grazie all’intervento tempestivo del marito della donna, che ha allertato i soccorsi, e alla prontezza della figlia, che è riuscita a fotografare gli sciatori coinvolti, le forze dell’ordine sono riuscite a identificare i colpevoli. Le immagini e i dati degli ski pass hanno fornito elementi cruciali per le indagini, portando alla denuncia di questi uomini, di età compresa tra i 20 e i 58 anni. La donna, a causa dell’incidente, ha riportato la frattura di alcune vertebre, un infortunio che potrebbe avere conseguenze a lungo termine sulla sua mobilità e qualità della vita.

La sicurezza sulle piste da sci

Questo tragico evento mette in luce l’importanza della sicurezza sulle piste da sci, dove la responsabilità di ogni sciatore è fondamentale. È essenziale che gli sciatori siano consapevoli delle norme di comportamento e delle conseguenze legali in caso di incidenti. Le autorità locali stanno valutando misure aggiuntive per garantire la sicurezza degli sciatori, inclusi controlli più rigorosi e campagne di sensibilizzazione per prevenire comportamenti irresponsabili sulle piste.