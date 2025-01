Due pedoni feriti gravemente in un incidente avvenuto a Buccinasco, indagini in corso.

Un pomeriggio drammatico a Buccinasco

Ieri pomeriggio, poco prima delle 18.30, un grave incidente stradale ha scosso la tranquillità di Buccinasco. Due pedoni, un uomo di 61 anni e una donna di 60 anni, sono stati investiti mentre attraversavano la strada in prossimità delle strisce pedonali. L’episodio è avvenuto lungo via della Resistenza, una zona frequentata da molti cittadini, grazie alla presenza di supermercati e negozi.

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, i due pedoni stavano attraversando la strada quando un’automobile li ha colpiti. L’impatto è stato violento, e la donna ha subito un trauma cranico a causa della caduta. Entrambi i feriti sono stati immediatamente soccorsi e trasportati in ospedale, dove sono stati sottoposti a trattamenti per le loro ferite. Fortunatamente, non sono in pericolo di vita, ma le loro condizioni rimangono serie.

Intervento delle autorità e indagini in corso

Subito dopo l’incidente, la polizia locale è intervenuta per mettere in sicurezza l’area e gestire il traffico, che ha subito notevoli rallentamenti. Gli agenti hanno avviato un’indagine per chiarire la dinamica dell’incidente, raccogliendo testimonianze e prove utili. È fondamentale comprendere le cause che hanno portato a questo tragico evento, specialmente in una zona dove la sicurezza stradale è di primaria importanza.

Questo incidente mette in luce la necessità di una maggiore attenzione da parte degli automobilisti, specialmente nelle aree urbane dove i pedoni sono frequentemente presenti. Le autorità locali stanno valutando possibili misure per migliorare la sicurezza stradale e prevenire futuri incidenti simili.