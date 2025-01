Un malore del conducente causa un incidente che coinvolge un autobus ATM e ferisce otto persone.

Un pomeriggio drammatico a Milano

Nel tardo pomeriggio di ieri, martedì, Milano è stata teatro di un incidente stradale che ha coinvolto un autobus della linea 47 dell’ATM. L’episodio si è verificato in piazza Serafino Belfanti, dove il conducente, mentre svoltava in via Segantini, ha perso il controllo del mezzo. Secondo le prime ricostruzioni, il malore che ha colpito l’autista potrebbe essere stato il fattore scatenante di questo grave incidente.

Le conseguenze dell’incidente

Il violento impatto ha portato l’autobus a schiantarsi contro un albero, causando danni non solo al mezzo ma anche al reggi cavo alimentazione delle linee filobus 90 e 91. Otto persone, tra passeggeri e pedoni, sono rimaste ferite e hanno dovuto ricevere assistenza medica. Fortunatamente, le loro condizioni non sono gravi, ma sono state trasportate in codice giallo e verde presso gli ospedali San Carlo, San Paolo e Policlinico per ricevere cure per contusioni ed ecchimosi.

Intervento dei soccorsi e della polizia

Immediatamente dopo l’incidente, i Vigili del fuoco sono intervenuti sul luogo con una squadra del Distaccamento di via Darwin, supportati da un’autogru per rimuovere l’autobus e abbattere l’albero pericolante. Sul posto è giunto anche il personale del 118 per fornire assistenza ai feriti, mentre la polizia locale ha effettuato i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell’incidente. Questo evento ha sollevato interrogativi sulla sicurezza dei mezzi pubblici e sull’importanza di monitorare la salute dei conducenti.