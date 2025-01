Un dramma che ha segnato la vita dei residenti e sollevato interrogativi sulla sicurezza edilizia.

Un incendio devastante

Il , la Torre dei Moro di via Antonini a Milano è stata teatro di un incendio devastante che ha distrutto gran parte dell’edificio. Mirko Berti, portavoce dei condomini, ha raccontato in aula come, dopo aver ricevuto una chiamata da un vicino, si sia precipitato a casa solo per trovare il suo appartamento avvolto dalle fiamme. “Ero appena uscito quando mi hanno avvisato. Tornando, ho visto che l’edificio era già in fiamme”, ha dichiarato Berti, evidenziando la rapidità con cui il rogo si è propagato.

Le conseguenze per i residenti

La testimonianza di Berti non è solo un racconto di un evento tragico, ma anche un grido di dolore per le perdite subite. “Il mio appartamento era distrutto e ho perso tutto ciò che avevo”, ha affermato, sottolineando come l’incendio abbia avuto ripercussioni non solo materiali, ma anche psicologiche e lavorative. “Siamo vittime di una situazione che ha sconvolto le nostre vite”, ha aggiunto, evidenziando la mancanza di supporto da parte dei costruttori, che si sono trincerati nel silenzio dopo l’incidente.

Le indagini e le responsabilità

Al centro del processo ci sono i pannelli Larson utilizzati per la facciata dell’edificio, considerati altamente infiammabili. Secondo le indagini della pm Marina Petruzzella, questi materiali avrebbero contribuito a trasformare un piccolo incendio in un disastro. “Ci avevano detto che erano autopulenti, ma dopo poco tempo erano diventati grigi e non funzionavano come promesso”, ha spiegato Berti, evidenziando la frustrazione dei residenti. L’architetto Roberto Maccabruni, consulente della procura, ha confermato che inizialmente il progetto prevedeva materiali più sicuri, ma che la scelta dei pannelli Larson ha aumentato il rischio di incendio.

Le analogie con altri casi

Il caso della Torre dei Moro non è isolato. Filiberto Lembo, consulente scientifico della Procura di Milano, ha sottolineato che edifici simili, realizzati con pannelli ACM, presentano un elevato rischio di incendi incontrollabili. “Dal 2010 in poi, ci sono stati altri dieci incendi simili”, ha dichiarato, mettendo in guardia sulla pericolosità di tali materiali. Un esempio eclatante è l’incendio di Valencia, avvenuto nel febbraio 2024, che ha portato a un numero significativo di vittime, a differenza di Milano, dove fortunatamente non ci sono stati morti grazie alla coincidenza dell’incendio con le ferie estive.