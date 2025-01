Un carro attrezzi coinvolto in un incidente che ha lasciato due persone ferite, una in condizioni critiche.

La dinamica dell’incidente

Un grave incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di mercoledì 22 gennaio a Morimondo, un comune situato nell’hinterland sud-ovest di Milano. L’episodio ha coinvolto un carro attrezzi e due automobilisti, lasciando uno di loro in condizioni particolarmente gravi. La chiamata ai soccorsi è giunta intorno alle 18.30, quando i vigili del fuoco sono stati allertati per intervenire sulla strada provinciale 183, un’importante arteria che collega Abbiategrasso, Ozzero e Gudo Visconti.

Le conseguenze del sinistro

Secondo le prime ricostruzioni, il carro attrezzi era stato chiamato per prestare soccorso a un’auto in panne. Mentre l’operatore del carro attrezzi si trovava sul posto, è stato travolto da un’altra vettura che sopraggiungeva ad alta velocità. I due feriti sono un uomo di 56 anni, trasportato in codice rosso a causa delle sue gravi condizioni, e un altro uomo di 37 anni, che ha ricevuto assistenza in codice giallo. L’intervento tempestivo degli operatori del 118, che hanno inviato tre ambulanze e due auto mediche, è stato fondamentale per garantire il trasporto rapido dei feriti in ospedale.

Interventi e indagini in corso

Oltre ai vigili del fuoco, sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri di Abbiategrasso, i quali stanno conducendo le indagini per chiarire la dinamica esatta dello scontro. Le autorità stanno esaminando le testimonianze e le prove raccolte per determinare le responsabilità e le cause che hanno portato a questo tragico evento. La comunità locale è scossa da quanto accaduto, e ci si augura che i feriti possano ricevere le cure necessarie per un pronto recupero.