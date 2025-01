Una mattinata di malori e interventi rapidi nella metropolitana milanese

Una mattinata drammatica nella metro di Milano

Mercoledì scorso, la metropolitana di Milano è stata teatro di una serie di emergenze sanitarie che hanno colpito diversi passeggeri. Gli episodi, che hanno causato rallentamenti e chiusure delle linee, hanno messo in luce l’importanza della prontezza di riflessi e della solidarietà tra i viaggiatori. In particolare, un caso ha catturato l’attenzione per la sua gravità e la rapidità con cui è stato gestito.

Il coraggio di un medico e di un agente di sicurezza

Attorno alle 8.20, un giovane di 27 anni ha subito un infarto mentre si trovava a bordo di un treno della linea M3, all’altezza della stazione Duomo. Fortunatamente, tra i passeggeri c’era una dottoressa che, accortasi della situazione critica, ha immediatamente iniziato a praticare un massaggio cardiaco. Questo gesto tempestivo ha fatto la differenza, permettendo al giovane di ricevere le cure necessarie in tempo utile. Dopo che il treno ha raggiunto la fermata, un agente della sicurezza di Atm, Paolo M., ha preso il suo posto, continuando le manovre di rianimazione fino all’arrivo dei soccorritori del 118.

Altri malori e l’importanza della preparazione

Non è stato solo il caso del giovane a richiedere l’intervento dei medici. Nella stessa mattinata, il 118 è stato chiamato anche per un malore che ha colpito una donna di 57 anni alla stazione M3 Lanza, e successivamente per un uomo di 53 anni alla stazione M1 Bisceglie. Questi eventi sottolineano l’importanza di avere personale formato e preparato a gestire situazioni di emergenza, non solo nel settore sanitario, ma anche tra i lavoratori del trasporto pubblico e i passeggeri stessi. La capacità di reagire prontamente può salvare vite e ridurre i rischi associati a malori improvvisi.