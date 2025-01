Le forze dell'ordine al lavoro per identificare i colpevoli delle molestie

Un’indagine complessa e delicata

La notte di San Silvestro a Milano si è trasformata in un incubo per molte donne, vittime di molestie collettive in piazza Duomo. Le forze dell’ordine, in particolare la squadra mobile, sono attivamente impegnate nell’analisi delle immagini registrate durante la serata, cercando di identificare i responsabili di questi atti inaccettabili. Almeno otto donne hanno denunciato aggressioni sessuali, un fenomeno che ha suscitato indignazione e preoccupazione nella società.

Il ruolo della tecnologia nelle indagini

Per facilitare l’identificazione dei colpevoli, gli investigatori stanno utilizzando software avanzati e tecnologie di intelligenza artificiale. Questi strumenti consentono di analizzare i volti e gli abiti indossati dai sospetti, cercando di associare ogni immagine a un nome. Il sistema “Sari” è stato già impiegato per confrontare i volti con quelli di persone già note alle forze dell’ordine. Questo approccio innovativo potrebbe rivelarsi cruciale per risolvere il caso e garantire giustizia alle vittime.

Le testimonianze delle vittime

Le testimonianze delle donne coinvolte sono strazianti e rivelano la gravità della situazione. Una giovane inglese, che ha denunciato l’accaduto, ha descritto come sia stata circondata da un gruppo di circa 30 uomini, che l’hanno afferrata e molestata. “Non potevo difendermi”, ha dichiarato, evidenziando la paura e la vulnerabilità che ha provato in quel momento. Le sue parole mettono in luce non solo l’atto di violenza, ma anche l’impotenza di fronte a una situazione così opprimente.

Collaborazione internazionale per la giustizia

Le indagini non si limitano all’Italia. La procura di Milano ha attivato una rogatoria per ascoltare la testimonianza della giovane inglese, che si trova attualmente in Belgio. Gli inquirenti italiani stanno collaborando con le autorità britanniche per raccogliere tutte le informazioni necessarie e garantire che la vittima possa raccontare la sua esperienza in un ambiente sicuro. Questa cooperazione internazionale è fondamentale per affrontare un crimine che trascende i confini nazionali e per assicurare che i responsabili siano perseguiti.