La Corte di Assise di Appello di Milano assolve Michael Paloschi, accusato di aver iniettato eroina a Francesca Manfredi.

Il caso di Francesca Manfredi

Nel cuore dell’estate del 2021, la tragica morte di Francesca Manfredi, una giovane di 24 anni di Brescia, ha scosso l’opinione pubblica. La ragazza è deceduta a causa di un’overdose di eroina, un evento che ha portato all’arresto di sei persone, tra cui Michael Paloschi, accusato di omicidio preterintenzionale. Mercoledì scorso, la Corte di Assise di Appello di Milano ha emesso una sentenza di assoluzione per Paloschi, ribaltando una condanna precedente di 7 anni e 4 mesi.

Il processo e le testimonianze

Il processo ha visto un lungo iter giudiziario, iniziato con l’assoluzione di Paloschi in primo grado. Tuttavia, la sentenza era stata successivamente impugnata, portando a una condanna in secondo grado. La Cassazione, riconoscendo delle irregolarità, ha ordinato un nuovo processo, durante il quale sono state riascoltate le testimonianze chiave. Tra queste, quella dell’amica di Francesca, presente la notte della tragedia, che ha dichiarato che Paloschi avrebbe iniettato la dose letale alla giovane. Nonostante queste accuse, i giudici hanno ritenuto che non ci fossero prove sufficienti per confermare la responsabilità di Paloschi.

Le implicazioni della sentenza

Questa sentenza ha suscitato un ampio dibattito sulla giustizia e sulla responsabilità in casi di overdose. La decisione della Corte di Appello di Milano ha messo in luce le complessità legali legate all’uso di sostanze stupefacenti e alle dinamiche sociali che possono portare a tragedie come quella di Francesca. La questione della responsabilità penale in situazioni di abuso di sostanze è un tema delicato e controverso, che richiede un’attenta riflessione da parte della società e delle istituzioni.