Un gesto di eroismo in un supermercato: la storia di Marianna Sanna

Un appello commovente per trovare l'eroe che ha prestato soccorso in un momento critico.

Un malore inaspettato

Venerdì 24 gennaio, un giorno che Marianna Sanna non dimenticherà facilmente. Mentre si trovava all’interno dell’Esselunga di Macherio con suo marito, la donna è stata colta da un improvviso malore. “Mi sono ritrovata in stato confusionale”, ha raccontato Marianna, descrivendo il momento di panico che ha preceduto l’intervento salvifico di un giovane infermiere. La situazione si è fatta critica, e la cassiera, accortasi del disagio, ha prontamente offerto una sedia per farla sedere.

Il pronto intervento dell’eroe sconosciuto

In un attimo di grande paura, è intervenuto un giovane uomo che si è presentato come infermiere. “Mi ha chiesto se poteva aiutarmi”, ha spiegato Marianna, sottolineando la professionalità e la calma dimostrata dal ragazzo. Con grande prontezza, l’infermiere ha fatto sedere Marianna sul pavimento, l’ha invitata a guardarlo negli occhi per tranquillizzarla e ha iniziato a monitorare i suoi parametri vitali. “Mi ha misurato l’ossigeno e il battito cardiaco mentre la cassiera chiamava il 118”, ha aggiunto la donna, visibilmente grata per l’assistenza ricevuta.

Un appello per ritrovare l’eroe

Ora, Marianna desidera ardentemente rintracciare quel giovane infermiere per esprimergli la sua gratitudine. “Il suo intervento è stato fondamentale e grazie a lui sono riuscita a riprendere conoscenza prima dell’arrivo dell’ambulanza”, ha dichiarato. Con un appello lanciato tramite MonzaToday, Marianna spera di poter incontrare di nuovo l’uomo che le ha salvato la vita. “Mi piacerebbe dirgli grazie di persona, ma non sono riuscita a chiedergli il nome. Ricordo solo che lavora all’ospedale di Desio”. Questo gesto di altruismo non solo ha salvato una vita, ma ha anche dimostrato quanto sia importante la formazione e la prontezza di chi lavora nel settore sanitario.