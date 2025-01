Scoperta un'organizzazione che facilitava l'uscita di stranieri irregolari dall'Italia.

Un sistema illecito ben organizzato

Recentemente, le forze dell’ordine hanno smantellato un’organizzazione criminale che operava a Milano, specializzata nell’aiutare migranti irregolari a lasciare l’Italia per altri paesi europei. Questo gruppo, attivo dal 2022, ha messo in piedi un sistema consolidato per facilitare il viaggio di stranieri privi di documenti, sfruttando la complicità di autisti di bus e altri intermediari. Le indagini hanno portato all’arresto di sette persone, tra cui due autisti di bus, mentre un altro membro della rete è attualmente ricercato.

Il ruolo dei favoreggiatori

I ‘favoreggiatori’ erano responsabili di procurare biglietti e documenti falsi ai migranti, permettendo loro di uscire dall’Italia senza essere fermati. Questi individui, spesso irregolari anch’essi, si avvicinavano ai migranti nella stazione di Lampugnano, uno dei principali hub di trasporto della città. Qui, in cambio di somme che variavano tra i 100 e i 250 euro, offrivano assistenza per l’acquisto di titoli di viaggio online, utilizzando identità false. La loro attività era facilitata dalla complicità di alcuni autisti, che accettavano denaro per non controllare i documenti dei passeggeri.

Le conseguenze delle indagini

Le indagini, condotte dalla polizia di Stato e dalla polizia locale, sono state avviate dopo una serie di controlli nella stazione di Lampugnano, dove sono stati notati comportamenti sospetti. La procura di Milano ha evidenziato come l’attività di favoreggiamento fosse diventata un fenomeno noto tra gli operatori della stazione, con alcuni autisti che si erano abituati a chiudere un occhio in cambio di denaro. Tuttavia, non tutti gli autisti erano disposti a cedere alla corruzione, e alcuni hanno rifiutato di trasportare passeggeri senza documenti regolari, subendo intimidazioni e aggressioni da parte dei favoreggiatori.