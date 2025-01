Il weekend del 25-26 gennaio sarà caratterizzato da significativi disagi per i viaggiatori.

Un weekend di disagi per i viaggiatori

Il fine settimana che va dal 25 al 26 gennaio si preannuncia particolarmente complicato per chi ha in programma di viaggiare in treno. I sindacati Cub Trasporti, Sgb e Usb Lavoro Privato hanno proclamato uno sciopero nazionale che coinvolgerà i lavoratori delle imprese ferroviarie in tutta Italia. Questo sciopero, che avrà inizio sabato 25 gennaio alle ore 21.00 e terminerà domenica 26 gennaio alle 20.59, potrebbe causare significativi disagi sia a Milano che nel resto del Paese.

Impatto sui servizi ferroviari

Durante le 24 ore di sciopero, il servizio ferroviario subirà interruzioni e cancellazioni. Trenord, l’operatore ferroviario che gestisce i treni nella regione Lombardia, ha già avvisato che i treni che collegano Milano a destinazioni chiave, come l’aeroporto di Malpensa, potrebbero non essere in servizio. Inoltre, l’agitazione interesserà anche i treni di Trenitalia e Trenitalia Tper, senza alcuna fascia di garanzia prevista, il che significa che non ci saranno orari in cui il servizio sarà garantito.

Opzioni per i viaggiatori

Per i passeggeri che hanno prenotato un viaggio in treno durante lo sciopero, ci sono diverse opzioni disponibili. Se decidono di non partire, possono richiedere un rimborso. Per i treni Intercity e Frecce, la richiesta di rimborso può essere effettuata fino all’orario di partenza programmato, mentre per i treni Regionali è possibile richiedere il rimborso fino alle 24.00 del giorno prima dello sciopero. In alternativa, i viaggiatori possono riprogrammare il loro viaggio su altri treni, compatibilmente con la disponibilità di posti.

Servizi alternativi e informazioni utili

Trenitalia ha assicurato che durante lo sciopero sarà garantito un servizio minimo, in linea con gli accordi stipulati con i sindacati. I treni già in viaggio al momento dell’inizio dello sciopero arriveranno a destinazione, se possibile, entro un’ora dall’inizio dell’agitazione. Tuttavia, dopo tale termine, i treni potrebbero fermarsi in stazioni precedenti la loro destinazione finale. Per i viaggiatori diretti all’aeroporto di Malpensa, saranno messi a disposizione autobus diretti senza fermate intermedie tra Milano Cadorna e l’aeroporto.