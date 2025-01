Incidente stradale a Buccinasco: tre feriti in codice verde

Un incidente avvenuto all'incrocio tra via dei Gelsi e via Vittorio Veneto ha causato tre feriti, fortunatamente non gravi.

Le dinamiche dell’incidente

Un incidente stradale si è verificato ieri sera, lunedì 20 gennaio, intorno alle 20, all’incrocio tra via dei Gelsi e via Vittorio Veneto a Buccinasco. Le prime informazioni indicano che il sinistro potrebbe essere stato causato dal mancato rispetto di uno stop, portando a un violento scontro tra due vetture. I dettagli esatti delle circostanze sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti.

Feriti e soccorsi

Tre persone sono rimaste coinvolte nell’incidente: una giovane di 25 anni, un uomo di 27 anni e una donna di 48 anni. Fortunatamente, le loro condizioni sono state valutate come non gravi. I feriti sono stati trasportati in codice verde agli ospedali Humanitas e San Carlo, dove hanno ricevuto le cure necessarie per le lievi contusioni riportate. L’arrivo tempestivo dei soccorritori ha evitato che la situazione si complicasse ulteriormente.

Intervento delle forze dell’ordine

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno messo in sicurezza l’area per garantire il lavoro degli operatori sanitari. La loro presenza è stata fondamentale per gestire la situazione e per avviare le indagini necessarie a ricostruire l’accaduto. Saranno le indagini dei militari a determinare le responsabilità e a fornire un quadro chiaro delle dinamiche che hanno portato a questo scontro.