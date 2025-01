Incidente autobus a Milano: malore del conducente provoca schianto

Un malore del conducente causa un incidente in piazza Serafino Belfanti, feriti lievi e disagi al traffico.

Un pomeriggio di caos a Milano

Martedì 21 gennaio, nel pomeriggio, un incidente ha scosso la tranquillità di piazza Serafino Belfanti, situata nella zona di viale Tibaldi a Milano. Un autobus della linea 43, a causa di un malore del conducente, si è schiantato contro un palo della linea di alimentazione dei filobus, provocando ferite a sette persone. Fortunatamente, nessuna delle ferite è risultata grave, ma l’episodio ha generato notevoli disagi alla viabilità della zona.

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente è avvenuto intorno alle 18. Il conducente, un uomo di 55 anni, ha perso il controllo del mezzo, causando il violento impatto. L’autobus ha colpito un palo, che a sua volta ha travolto un albero, rendendolo pericolante. La polizia locale è intervenuta per effettuare i rilievi e chiarire la dinamica esatta dell’accaduto, mentre i vigili del fuoco hanno lavorato per mettere in sicurezza l’area, abbattendo l’albero pericolante.

Le conseguenze per la viabilità

L’incidente ha avuto ripercussioni significative sulla viabilità del quartiere. Lunghe code si sono formate lungo viale Tibaldi, con la corsia preferenziale chiusa e i mezzi pubblici deviati sui controviali. La centrale operativa del 118 ha inviato sul posto due ambulanze in codice giallo, mentre sei passeggeri hanno riportato contusioni, ma nessuno ha necessitato di cure urgenti. La situazione ha creato un vero e proprio caos, con il traffico in tilt e i cittadini costretti a cercare percorsi alternativi.