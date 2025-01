Un uomo di 51 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto a Ozzero, Milano.

Un drammatico incidente stradale

Questa mattina, intorno alle 11.30, si è verificato un grave incidente stradale nel comune di Ozzero, situato nell’hinterland di Milano. Un uomo di 51 anni ha perso il controllo della sua vettura sulla strada provinciale 52 Ozzero-Soria, finendo fuori strada in circostanze ancora da chiarire. L’impatto è stato violento e ha causato ferite serie all’automobilista, che è stato subito soccorso.

Intervento dei soccorsi

Immediatamente dopo l’incidente, l’Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto un’ambulanza, un’auto medica e un’unità di elisoccorso. I soccorritori hanno trovato il 51enne in condizioni critiche e hanno deciso di trasportarlo in codice rosso all’ospedale San Matteo di Pavia. La rapidità dell’intervento è stata fondamentale per garantire le migliori possibilità di recupero per l’uomo, che ora lotta per la sua vita.

Indagini in corso

Le autorità competenti, tra cui i carabinieri di Abbiategrasso e i vigili del fuoco di Milano, sono intervenute per effettuare i rilievi del caso e ricostruire la dinamica dell’incidente. Al momento, non sono chiare le cause che hanno portato alla perdita di controllo del veicolo. Gli inquirenti stanno esaminando ogni dettaglio per comprendere se ci siano stati fattori esterni o se si tratti di un errore umano. La comunità di Ozzero è scossa da questo evento tragico, che riporta alla luce i rischi legati alla guida e l’importanza della sicurezza stradale.