Il Prefetto di Milano ordina il divieto di vendita di alcolici in diverse zone della città.

Il divieto di alcolici: motivazioni e dettagli

Mercoledì 22 gennaio, Milano si prepara ad ospitare un’importante partita di Champions League tra il Milan e il Girona. In vista di questo evento, il Prefetto di Milano, Claudio Sgaraglia, ha emesso un’ordinanza che prevede il divieto di vendita di alcolici in diverse zone della città. Questa decisione è stata presa per garantire la sicurezza e l’ordine pubblico, prevenendo possibili disordini che potrebbero derivare dall’abuso di bevande alcoliche.

Secondo la nota ufficiale di Palazzo Diotti, l’obiettivo principale è quello di “assicurare il sereno svolgimento” dell’evento calcistico, che avrà luogo allo stadio Meazza alle ore 21. Il divieto sarà in vigore dalle ore 8 alle ore 20 nelle zone del Centro, Darsena, Navigli e Corso Como, e dalle ore 12 alle ore 24 nella zona di San Siro e nei suoi dintorni.

Le zone interessate dal divieto

Il provvedimento del Prefetto specifica chiaramente le aree in cui sarà applicato il divieto. Nella zona del Centro, il divieto include piazze e vie principali come Piazza San Babila, Piazza Duomo e Largo Cairoli. Nella zona di Darsena, le strade interessate comprendono Corso Cristoforo Colombo e Via D’Annunzio. Anche la zona di Corso Como sarà soggetta a restrizioni, con il divieto che si estende a Viale Pasubio e Viale Monte Grappa.

Inoltre, nella zona di San Siro, il divieto riguarderà strade come Via Tesio e Viale Migliara. È importante notare che, sebbene ci sia un divieto di asporto di bevande in bottiglia e lattine, gli esercizi pubblici che offrono servizio al tavolo non saranno soggetti a restrizioni, permettendo così ai clienti di consumare alcolici all’interno dei locali.

Implicazioni per i tifosi e la sicurezza pubblica

Questa misura è stata accolta con favore da molti, poiché mira a garantire un ambiente più sicuro per i tifosi e per la comunità. Eventi sportivi di grande portata come questo possono attirare un gran numero di persone, e la presenza di alcolici può aumentare il rischio di comportamenti violenti o disordini. Il divieto di vendita di alcolici è una strategia preventiva che potrebbe contribuire a mantenere la calma e la sicurezza durante e dopo la partita.

In conclusione, il divieto di vendita di alcolici a Milano per la partita di Champions League rappresenta un’importante misura di sicurezza. I tifosi sono invitati a rispettare queste disposizioni e a godere dell’evento in modo responsabile, contribuendo così a un’atmosfera positiva e festosa.