Un 25enne trasformava un box in un deposito di droga, arrestato dalla polizia.

Un’operazione sotto copertura

Sabato scorso, la polizia di Milano ha portato a termine un’importante operazione antidroga che ha portato all’arresto di un giovane di 25 anni, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo, di origini siciliane ma residente a Lissone, aveva trasformato un box in via Gaetano Strambio in un vero e proprio deposito di sostanze stupefacenti. Grazie a segnalazioni e a un attento monitoraggio del territorio, gli agenti della sezione antidroga della squadra mobile, guidati dal commissario Massimiliano Mazzali, sono riusciti a incastrarlo.

Il momento dell’arresto

Durante un appostamento, gli investigatori hanno notato il giovane arrivare in auto e parcheggiare in modo irregolare. Dopo pochi minuti, è uscito dal box con in mano una confezione di pandoro, un gesto che ha destato sospetti. Fermato dagli agenti, il ragazzo ha immediatamente consegnato il contenuto della scatola: quasi 300 grammi di ketamina, 184 grammi di marijuana e 114 grammi di hashish. Questo è stato solo l’inizio di una scoperta ben più ampia.

Il sequestro di sostanze stupefacenti

La perquisizione del box ha rivelato un ingente quantitativo di droga. Gli agenti hanno sequestrato oltre 16 chili di ketamina, 5 chili e 200 grammi di marijuana, 6.000 pasticche di ecstasy, 700 grammi di hashish, quasi mezzo chilo di cocaina e 370 grammi di Md. Inoltre, sono stati trovati 550 grammi di biscotti al Thc e 450 grammi di caramelle alla psilocibina, un principio attivo presente in alcuni funghi allucinogeni. A casa del giovane, gli agenti hanno rinvenuto anche 21.000 euro in contanti, segno di un’attività di spaccio ben avviata.

Le indagini proseguono

Il 25enne è stato portato nel carcere di San Vittore, mentre le indagini continuano per scoprire eventuali complici e l’organizzazione dietro a questo traffico di droga. Questo arresto evidenzia l’impegno delle forze dell’ordine nella lotta contro il traffico di sostanze stupefacenti e la necessità di mantenere alta l’attenzione su fenomeni che, purtroppo, continuano a colpire le nostre città.