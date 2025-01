Un episodio di violenza in stazione ha portato all'arresto di un 42enne nigeriano.

La mattina di domenica, la stazione di Milano Lambrate è stata teatro di un’aggressione che ha lasciato i viaggiatori sotto shock. Un uomo di 42 anni, di origine nigeriana, è stato arrestato dalla polizia ferroviaria dopo aver preso a calci una donna che stava aspettando il treno. Questo episodio non solo ha messo in evidenza la violenza che può manifestarsi in luoghi pubblici, ma ha anche sollevato interrogativi sulla sicurezza nelle stazioni ferroviarie.

Intervento tempestivo della polizia

Fortunatamente, gli agenti della polizia ferroviaria, presenti in servizio a Lambrate, hanno assistito alla scena e sono intervenuti prontamente. L’uomo, che si era scagliato anche contro altri viaggiatori, è stato arrestato con l’accusa di rapina aggravata. La rapidità dell’intervento ha evitato che la situazione degenerasse ulteriormente, dimostrando l’importanza della presenza delle forze dell’ordine in luoghi affollati.

Le conseguenze per la vittima

La donna aggredita è stata trasportata all’ospedale San Raffaele dal personale dell’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu). Sebbene non abbia riportato gravi conseguenze fisiche, l’esperienza è stata traumatica e ha lasciato un grande spavento. Questo episodio evidenzia la necessità di una maggiore attenzione alla sicurezza dei cittadini, specialmente in luoghi pubblici come le stazioni ferroviarie, dove la vulnerabilità può aumentare.