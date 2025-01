Un'operazione della polizia ha portato alla luce un ingente traffico di droga in zona Città Studi.

Un’operazione sorprendente della polizia

La polizia di Milano ha recentemente effettuato un’operazione che ha portato alla luce un vasto traffico di sostanze stupefacenti in zona Città Studi. Gli agenti, già in allerta, hanno notato un giovane di 25 anni entrare in un box e hanno deciso di intervenire. Al momento del fermo, il pusher è stato trovato in possesso di una quantità impressionante di droga, che ha sorpreso anche gli stessi agenti. Questo episodio mette in evidenza l’importanza del monitoraggio e della vigilanza nelle aree ad alta densità abitativa e universitaria.

Il contenuto del box: un vero e proprio bazar della droga

All’interno del box, gli agenti hanno scoperto quasi 27 chili di sostanze stupefacenti di vario genere. Tra i ritrovamenti, spiccano oltre mezzo chilo di biscotti alla cannabis, 450 grammi di caramelle alla psilocibina, 16 chili di ketamina, 5,2 chili di marijuana, circa 6.000 pasticche di ecstasy e 700 grammi di hashish. Inoltre, sono stati sequestrati 450 grammi di cocaina e 370 grammi di MD. Questo vasto assortimento di droga dimostra non solo l’ampiezza dell’operazione di spaccio, ma anche la varietà delle sostanze disponibili sul mercato illegale.

Le conseguenze legali e sociali

L’arresto del giovane pusher, avvenuto sabato scorso, solleva interrogativi sulle dinamiche del traffico di droga a Milano e sulle misure necessarie per contrastarlo. Con oltre 21mila euro in contanti sequestrati nell’appartamento del giovane a Lissone, è evidente che l’attività di spaccio era ben organizzata e redditizia. Le autorità locali stanno intensificando gli sforzi per combattere il fenomeno della droga, che continua a rappresentare una grave minaccia per la sicurezza e la salute pubblica. È fondamentale che la comunità si unisca per affrontare questo problema, promuovendo iniziative di sensibilizzazione e prevenzione.