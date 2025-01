Scopri le previsioni meteo per Milano e le temperature attese nei prossimi giorni.

Un inverno milanese in arrivo

La settimana che ci attende a Milano si preannuncia caratterizzata da un clima tipicamente invernale, ma con temperature sorprendentemente più miti rispetto agli standard stagionali. Secondo le previsioni di 3Bmeteo, il maltempo sarà il protagonista indiscusso, portando con sé cieli grigi e piogge diffuse. Questo scenario è il risultato di un blocco anticiclonico che ha permesso a un vortice di bassa pressione di persistere sulle nostre latitudini, ma che ora sta per essere spazzato via dall’arrivo di correnti atlantiche.

Le perturbazioni atlantiche in arrivo

Carlo Migliore, esperto meteorologo di 3Bmeteo, ha spiegato che l’alta pressione resisterà solo sull’Europa orientale e che l’instabilità atmosferica si estenderà anche a quella regione entro metà settimana. Le perturbazioni atlantiche porteranno un clima umido e ventoso, con temperature più elevate, un cambiamento che interesserà anche l’Italia. Tra lunedì e martedì, un primo impulso oceanico attraverserà il Nord Italia, con fenomeni più intensi attesi nelle regioni tirreniche.

Neve in montagna e temperature in rialzo

Per quanto riguarda le Alpi, si prevede che la neve cadrà a quote comprese tra gli 800 e i 1000 metri, con un aumento della quota nevosa previsto per martedì, superando i 1200-1400 metri in Appennino. Le temperature, sebbene in lieve rialzo, rimarranno comunque all’interno delle medie stagionali. A Milano, le minime oscilleranno tra i 2 e i 5°C, mentre le massime si attesteranno tra i 7 e i 10°C. La ventilazione si orienterà dai quadranti meridionali, contribuendo a un clima umido e fresco.