Un'operazione di controllo porta all'arresto di un pluripregiudicato con sostanze stupefacenti.

Fermato durante un controllo di routine

Durante un’operazione di controllo nella zona della stazione Centrale di Milano, un uomo di 69 anni, già noto alle forze dell’ordine per precedenti penali, è stato arrestato per possesso di sostanze stupefacenti. Gli agenti, impegnati in un servizio mirato contro lo spaccio di droga, hanno notato l’uomo mentre usciva dal sottopasso Mortirolo. Dopo averlo seguito lungo via Tonale, hanno deciso di intervenire quando l’hanno visto entrare in un bar in via Seveso.

Scoperta della cocaina e arresto

Il 69enne è stato fermato per un controllo e, durante la perquisizione, è stato trovato in possesso di tre grammi di cocaina, che ha consegnato spontaneamente agli agenti. Inoltre, aveva con sé 200 euro in contanti, un dettaglio che ha suscitato ulteriori sospetti. A seguito di questo primo intervento, i poliziotti hanno deciso di effettuare una perquisizione domiciliare, dove hanno rinvenuto un quantitativo significativo di droga.

Sequestro di sostanze stupefacenti

La perquisizione ha portato al sequestro di ulteriori 76 grammi di cocaina, oltre a 40 grammi di cocaina rosa, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle sostanze. Questo ritrovamento ha confermato le ipotesi degli agenti riguardo all’attività illecita dell’uomo, che ora si trova in stato di arresto e dovrà rispondere delle accuse di spaccio e possesso di sostanze stupefacenti. L’operazione ha messo in luce l’importanza dei controlli di routine nella lotta contro il traffico di droga, un fenomeno che continua a preoccupare le autorità milanesi.