Un motociclista di circa 60 anni è in pericolo di vita dopo un incidente in via Ripamonti.

Un grave incidente in via Giuseppe Ripamonti

Un drammatico incidente ha scosso Milano nel tardo pomeriggio di lunedì, quando un motociclista di circa 60 anni è caduto dalla sua moto in via Giuseppe Ripamonti, all’altezza dell’incrocio con via Quintosole. L’episodio è avvenuto attorno alle 18.30 e ha immediatamente attirato l’attenzione dei soccorritori e delle forze dell’ordine. Secondo le prime informazioni, l’uomo avrebbe fatto tutto da solo, ma la dinamica esatta dell’incidente rimane ancora da chiarire.

Intervento dei soccorritori e condizioni critiche

La centrale operativa dell’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha prontamente inviato due equipaggi, uno in automedica e uno in ambulanza, per prestare soccorso al motociclista. All’arrivo, i soccorritori hanno trovato l’uomo privo di coscienza e in condizioni critiche. Dopo averlo stabilizzato sul posto, è stato intubato e trasportato in codice rosso all’ospedale Humanitas di Rozzano. Le prime valutazioni mediche indicano che il motociclista ha riportato traumi gravissimi in diverse parti del corpo, il che ha sollevato preoccupazioni sulle sue possibilità di sopravvivenza.

Le indagini in corso

In seguito all’incidente, sono intervenuti anche gli agenti della polizia di Stato e della polizia locale per effettuare i rilievi del caso e gestire il traffico, che ha subito rallentamenti significativi a causa dell’episodio. Le autorità stanno attualmente indagando per comprendere le cause che hanno portato a questa tragica caduta. Testimoni oculari e eventuali telecamere di sorveglianza potrebbero fornire informazioni preziose per ricostruire la dinamica dell’incidente e stabilire eventuali responsabilità.