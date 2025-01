Un grave incidente stradale ha scosso la comunità di Landriano, portando alla morte di una donna.

Un tragico incidente stradale

Un drammatico incidente ha scosso la comunità di Landriano, nel Pavese, lunedì pomeriggio, quando una donna di 62 anni, Patrizia Cassi, ha perso la vita in uno scontro con un camion ribaltabile. L’incidente è avvenuto poco prima delle 14.30 lungo la strada provinciale 2, un tratto stradale noto per la sua intensità di traffico. Secondo le prime ricostruzioni, la donna stava percorrendo la strada a bordo della sua Fiat Panda quando, per cause ancora da accertare, si è scontrata con il veicolo pesante.

Interventi di emergenza sul posto

Immediatamente dopo l’incidente, sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia stradale, un’auto medica e un’ambulanza. Nonostante i rapidi soccorsi, per Patrizia non c’è stato nulla da fare. I sanitari, giunti sul luogo, hanno potuto solo constatarne il decesso. La notizia ha colpito profondamente la comunità locale, che piange la perdita di una donna conosciuta e rispettata.

Impatto sulla circolazione stradale

La circolazione lungo la strada provinciale 2 è stata interrotta per permettere ai vigili del fuoco di estrarre il corpo della vittima dall’abitacolo della sua auto e per rimuovere i veicoli coinvolti nell’incidente. Questo ha causato notevoli disagi al traffico, con lunghe code e deviazioni necessarie per garantire la sicurezza degli operatori e dei soccorritori. Le autorità locali stanno indagando sulle cause dell’incidente, mentre la comunità si unisce nel cordoglio per la tragica perdita.