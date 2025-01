Domani si svolgerà una seduta importante per il Consiglio comunale di Milano, con focus su trasporti e servizi abitativi.

Un incontro di grande rilevanza per Milano

Domani, lunedì 20 gennaio, il Consiglio comunale di Milano si riunirà presso Palazzo Marino alle ore 16.30. Questo incontro rappresenta un’importante occasione per discutere questioni fondamentali per il futuro della città. La prima ora sarà dedicata agli interventi liberi dei consiglieri, un momento cruciale per ascoltare le voci e le preoccupazioni dei rappresentanti della comunità.

Temi all’ordine del giorno

Tra i punti salienti all’ordine del giorno, spicca la delibera riguardante gli indirizzi per il conferimento al capitale sociale della Società ATM S.p.A.. Questa proposta prevede l’assegnazione di aree comunali in viale Toscana e via Barzaghi per la creazione di depositi funzionali al servizio di trasporto pubblico locale, con un focus particolare sulle soluzioni full electric e idrogeno. Si tratta di un passo significativo verso la sostenibilità e l’innovazione nel settore dei trasporti pubblici.

Piano annuale dei servizi abitativi

Un altro tema di grande importanza sarà il “Piano annuale dell’offerta dei servizi abitativi pubblici e sociali della città di Milano per l’anno 2025”. Questo piano mira a garantire un accesso equo e sostenibile ai servizi abitativi, rispondendo alle esigenze di una popolazione in continua crescita e diversificazione. La discussione su questo argomento è fondamentale per assicurare che tutti i cittadini possano beneficiare di un alloggio dignitoso e adeguato.

Commissione speciale contro i discorsi d’odio

Inoltre, sarà proposta l’Istituzione della ‘Commissione Speciale per il contrasto ai discorsi e ai fenomeni d’odio’. Questa iniziativa si inserisce in un contesto di crescente attenzione verso la tutela dei diritti umani e la promozione di una cultura di rispetto e inclusione. La commissione avrà il compito di monitorare e contrastare i fenomeni di odio, contribuendo a creare un ambiente più sicuro e accogliente per tutti.

Come seguire il Consiglio comunale

Per chi desidera seguire l’incontro, sarà possibile farlo in streaming sulla WebTvRadio del Comune o sulla pagina YouTube dedicata. Questo rappresenta un’opportunità per i cittadini di rimanere informati sulle decisioni che influenzano la loro vita quotidiana e il futuro della città.

Mozioni e ordini del giorno

Infine, l’incontro si concluderà con la discussione delle mozioni e degli ordini del giorno presentati dai consiglieri. Questi documenti rappresentano le proposte e le richieste dei rappresentanti eletti, riflettendo le esigenze e le aspettative della comunità milanese.