Una serie di rapine notturne a Milano coinvolge una baby gang di minorenni.

Un fenomeno preoccupante

Negli ultimi anni, il fenomeno delle baby gang ha assunto proporzioni allarmanti in molte città italiane, e Milano non fa eccezione. La recente serie di rapine perpetrate da un gruppo di minorenni nella zona di Loreto ha riportato alla luce la questione della sicurezza urbana e della devianza giovanile. La notte tra il 19 e il 20 gennaio, tre giovani, di età compresa tra i 13 e i 17 anni, hanno messo a segno tre rapine in rapida successione, seminando paura tra i residenti e i passanti.

La dinamica delle rapine

Il primo colpo è avvenuto poco prima delle 3.30 in piazzale Loreto, dove un ventitreenne di origine colombiana è stato accerchiato e derubato del cellulare. Pochi minuti dopo, in via Stradivari, un altro giovane è stato aggredito e derubato, riportando contusioni lievi. L’ultimo episodio si è verificato in viale Abruzzi, dove due ventenni sono stati derubati di telefoni e portafogli. In tutti i casi, il gruppo ha mostrato una notevole audacia e violenza, utilizzando anche un rottweiler per intimidire le vittime.

Le conseguenze legali

La polizia, allertata dalle chiamate d’emergenza, è riuscita a identificare e fermare tre dei quattro sospettati in piazza Piola. Il quindicenne e il diciassettenne sono stati arrestati e trasferiti al centro di accoglienza minorile Beccaria, mentre il tredicenne, essendo al di sotto dell’età minima per l’imputabilità, è stato segnalato alla Procura per i minorenni. La ricerca del quarto membro della gang è ancora in corso, evidenziando la necessità di un intervento tempestivo per prevenire ulteriori episodi di violenza.

Un appello alla comunità

Questa situazione solleva interrogativi importanti sulla sicurezza nelle nostre città e sul ruolo delle istituzioni nella prevenzione della criminalità giovanile. È fondamentale che la comunità si unisca per affrontare questo problema, promuovendo iniziative di sensibilizzazione e supporto per i giovani a rischio. Solo attraverso un’azione congiunta tra famiglie, scuole e forze dell’ordine sarà possibile contrastare il fenomeno delle baby gang e garantire un futuro più sicuro per tutti.