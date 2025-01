Un rider di 57 anni aggredito da una coppia durante una consegna notturna a Milano.

Un episodio di violenza in aumento

La notte tra domenica e lunedì, Milano è stata teatro di un’aggressione che ha colpito un rider di 57 anni, un uomo pakistano impegnato nel lavoro di consegna. Questo evento non è isolato, ma rappresenta un trend preoccupante di violenza che coinvolge i lavoratori del settore della ristorazione e delle consegne. La vittima, mentre si trovava in via Preneste per effettuare una consegna, è stata sorpresa da una coppia di rapinatori che, approfittando della sua vulnerabilità, lo hanno aggredito con calci e pugni.

La dinamica dell’aggressione

Secondo le ricostruzioni fornite dalla polizia, l’aggressione è avvenuta intorno alle 2 di notte. Il rider, in attesa del cliente, è stato colpito alle spalle dai due malviventi, che gli hanno portato via il cellulare. Questo tipo di attacco non solo mette in luce la pericolosità del lavoro notturno per i rider, ma solleva anche interrogativi sulla sicurezza nelle strade di Milano. Nonostante lo spavento e la violenza subita, il 57enne non ha riportato ferite gravi e non ha necessitato di cure mediche, ma l’episodio ha lasciato un segno profondo nella sua psiche.

La risposta delle autorità e la sicurezza dei rider

Le forze dell’ordine sono intervenute prontamente, ma i rapinatori erano già fuggiti. Questo solleva interrogativi sulla capacità delle autorità di garantire la sicurezza in una città che, purtroppo, sta assistendo a un aumento di episodi di violenza. I rider, spesso considerati lavoratori invisibili, si trovano a fronteggiare non solo il rischio di incidenti stradali, ma anche aggressioni fisiche. La comunità e le istituzioni devono unirsi per garantire un ambiente di lavoro più sicuro per questi professionisti, che svolgono un servizio fondamentale per la società.