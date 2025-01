Un dramma familiare si consuma nel giardino di un veterinario, colpito dai suoi stessi cani.

Un pomeriggio tragico a Cerro Maggiore

Il pomeriggio di domenica 19 gennaio ha segnato una data tragica per la comunità di Cerro Maggiore, un comune situato nell’hinterland nord-ovest di Milano. Patrizio Donati, un veterinario di 72 anni, è stato trovato esanime nel giardino della sua abitazione, un evento che ha lasciato tutti senza parole. La chiamata al 112 da parte dei familiari ha allertato i soccorsi, ma purtroppo ogni tentativo di rianimazione è risultato vano.

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente è avvenuto poco prima delle 15, quando i familiari hanno scoperto il corpo di Donati nel prato attorno alla sua villa. I soccorritori del 118, intervenuti in codice rosso, hanno trovato il veterinario con evidenti segni di ferite al cranio e a un braccio, suggerendo che l’uomo fosse stato aggredito dai suoi cani, di razza alana. Questo tipo di razza, noto per la sua forza e protezione, ha suscitato preoccupazioni e domande sulla sicurezza degli animali domestici.

Le reazioni della comunità e delle autorità

La notizia della morte di Patrizio Donati ha scosso profondamente la comunità locale. Molti lo ricordano come un professionista appassionato e dedicato, sempre pronto ad aiutare gli animali e i loro proprietari. La procura di Busto Arsizio è stata informata dell’accaduto, ma ha deciso di non disporre l’autopsia, affidando la salma ai familiari. Questo ha sollevato interrogativi sulla gestione degli animali domestici e sulla responsabilità dei proprietari, specialmente in situazioni di potenziale pericolo.

La sicurezza degli animali domestici

Questo tragico evento riporta alla luce l’importanza della sicurezza quando si tratta di animali domestici, in particolare quelli di razze considerate più forti o aggressive. È fondamentale che i proprietari siano consapevoli del comportamento dei loro animali e adottino misure preventive per evitare incidenti. La formazione e la socializzazione degli animali fin dalla giovane età possono fare la differenza nel garantire un ambiente sicuro sia per gli animali che per le persone.