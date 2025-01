Un incendio in un hotel di Vigevano ha causato l'evacuazione di venti persone e un'intossicazione.

Un incendio preoccupante nel cuore di Vigevano

Attimi di paura e apprensione hanno caratterizzato la giornata di ieri a Vigevano, in provincia di Pavia, a causa di un incendio che ha colpito l’hotel Ducale, situato in una zona centrale della città, precisamente in via Trivulzio. Le fiamme, che si sono propagate rapidamente, hanno richiesto l’intervento immediato dei vigili del fuoco, che sono giunti sul posto con sei mezzi provenienti dalla sede centrale di Pavia e dai distaccamenti di Vigevano e Mortara.

Evacuazione e soccorsi tempestivi

Grazie alla prontezza dei soccorritori, circa venti persone sono state evacuate in sicurezza dall’hotel. Tuttavia, la situazione si è complicata quando una delle persone evacuate ha manifestato segni di intossicazione a causa del fumo denso che si era diffuso nell’aria. La vittima è stata immediatamente trasportata all’ospedale di Vigevano, dove è attualmente sotto osservazione. Fortunatamente, le sue condizioni non destano preoccupazione, ma l’episodio ha messo in evidenza i rischi legati agli incendi negli spazi pubblici.

Le indagini sull’origine del rogo

Le cause dell’incendio rimangono ancora sconosciute. Gli inquirenti stanno indagando per determinare se si tratti di un evento accidentale o se ci siano elementi che possano far pensare a un’origine dolosa. La rapidità con cui le fiamme si sono propagate ha sollevato interrogativi sulla sicurezza degli edifici e sull’importanza di avere piani di evacuazione ben definiti. La comunità di Vigevano è in attesa di ulteriori aggiornamenti da parte delle autorità competenti, mentre la sicurezza dei cittadini rimane una priorità assoluta.