Due giovani milanesi in difficoltà su un sentiero ghiacciato: un intervento tempestivo salva la situazione.

Il rischio di escursioni non attrezzate

Le escursioni in montagna possono essere un’esperienza meravigliosa, ma è fondamentale essere preparati per affrontare le insidie della natura. Recentemente, due giovani milanesi hanno vissuto un’esperienza rischiosa durante una passeggiata su un sentiero ghiacciato dell’Appennino emiliano. Senza ramponi e attrezzature adeguate, si sono trovati in difficoltà, dimostrando quanto sia importante non sottovalutare la preparazione necessaria per affrontare terreni impervi.

Intervento tempestivo dei soccorritori

Il 19 gennaio, i due ragazzi, di 29 e 30 anni, hanno deciso di fare un’escursione dopo aver visitato la Fiera del Cioccolato a Rimini. Tuttavia, lungo il sentiero Cai 439/a, uno di loro è scivolato per diversi metri, perdendo anche il cellulare. Fortunatamente, un gruppo di escursionisti ben equipaggiati ha notato la situazione e ha prontamente soccorso il giovane, riportandolo in una zona sicura. Questo episodio sottolinea l’importanza di avere sempre con sé un equipaggiamento adeguato e di non avventurarsi in montagna senza le giuste precauzioni.

La preparazione è fondamentale

Il Soccorso Alpino e Speleologico (Cnsas) è intervenuto dopo una richiesta di aiuto al 112. Due tecnici già presenti in zona e una squadra di quattro soccorritori da Fanano hanno raggiunto i ragazzi grazie all’ausilio di gatti delle nevi, dimostrando l’importanza di una rete di soccorso ben organizzata. I due escursionisti, dopo aver ricevuto assistenza e equipaggiamento con ramponi e imbragature, sono stati riportati in sicurezza al sentiero. Questo intervento evidenzia non solo l’efficacia dei soccorritori, ma anche la necessità di una preparazione adeguata prima di intraprendere un’escursione.