Un uomo tenta di rubare generi alimentari ma viene scoperto e arrestato.

Il tentativo di furto

Giovedì sera, intorno alle 20, un uomo ha tentato di effettuare un furto in un supermercato situato a Trezzo Sull’Adda, un comune della provincia di Milano. L’intruso si è introdotto nella zona di deposito esterna del negozio con l’intento di rubare generi alimentari. Questo episodio ha suscitato l’attenzione delle guardie giurate presenti, che hanno prontamente attivato le forze dell’ordine.

Intervento delle forze dell’ordine

Grazie ai sistemi di videosorveglianza di Sicuritalia, i movimenti sospetti dell’uomo sono stati rilevati in tempo reale. Le guardie giurate, dopo aver notato l’attività illecita, hanno immediatamente allertato la polizia e il responsabile del punto vendita. Quando le forze dell’ordine sono arrivate sul posto, l’autore del tentato furto era ancora presente, precisamente nell’area del compattatore, dove stava cercando di nascondere la refurtiva.

Recupero della refurtiva

Le forze dell’ordine hanno proceduto a prendere in custodia l’intruso e a svolgere gli accertamenti necessari secondo le procedure standard. Durante la perquisizione, sono state rinvenute due buste di plastica contenenti vari generi alimentari, chiaramente sottratti dal supermercato. La refurtiva è stata recuperata e restituita al negozio, mentre l’uomo è stato arrestato e condotto in centrale per ulteriori interrogatori.