Un ribaltamento di un mezzo provoca lunghe code e disagi per gli automobilisti.

Incidente sull’A8: cosa è successo

Venerdì mattina, intorno alle otto e un quarto, un grave incidente ha coinvolto un mezzo pesante sull’autostrada A8 in direzione Milano. L’incidente si è verificato nel tratto tra Legnano e il bivio con l’A9, causando il ribaltamento del veicolo e il conseguente intervento dei soccorsi. Secondo le informazioni fornite dall’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu), tre uomini sono stati trasportati in ospedale dai sanitari del 118, intervenuti sul posto con due ambulanze e un’automedica.

Le conseguenze del sinistro

Il ribaltamento ha avuto ripercussioni significative sul traffico, con code che hanno superato i cinque chilometri. Le forze dell’ordine, tra cui la polizia stradale di Novate Milanese e i vigili del fuoco di Milano, sono intervenute per gestire la situazione e garantire la sicurezza degli automobilisti. Poco prima delle nove, è stato necessario chiudere temporaneamente il tratto tra il bivio con l’A36 (Pedemontana) e Origgio Ovest, aggravando ulteriormente la situazione. Gli automobilisti diretti verso Milano sono stati avvisati di seguire una deviazione obbligatoria sulla Pedemontana, suggerendo di proseguire sull’A9 per poi rientrare in A8.

Come affrontare il traffico intenso

Per chi si trova in viaggio verso Milano, è fondamentale prestare attenzione alle indicazioni stradali e pianificare percorsi alternativi. Le code si registrano anche tra l’allacciamento A8/A36 e l’allacciamento A8/Diramazione Gallarate Gattico, con oltre tre chilometri di attesa. È consigliabile monitorare le informazioni sul traffico in tempo reale e considerare l’utilizzo di app di navigazione che possano suggerire percorsi meno congestionati. La situazione è in continua evoluzione, e gli automobilisti sono invitati a mantenere la calma e a rispettare le norme di sicurezza stradale.