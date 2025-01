Un incidente nel pomeriggio di venerdì ha causato disagi significativi al traffico.

Un venerdì pomeriggio di disagi

Venerdì pomeriggio, durante l’ora di punta, un incidente stradale ha creato notevoli disagi al traffico sulla Tangenziale Ovest di Milano. L’evento si è verificato in direzione Nord, precisamente all’altezza del km 19.1, tra l’Interconnessione A7 e la SS 494 Vigevano/Milano – Lorenteggio. Le prime segnalazioni indicano che, a partire dalle 17.30, si sono formate lunghe code di veicoli, inizialmente di 5 km, che sono aumentate fino a raggiungere gli 8 km di coda.

Interventi delle autorità

Immediatamente dopo l’incidente, gli agenti della polizia stradale sono intervenuti sul posto per effettuare i rilievi necessari. Fortunatamente, secondo le prime informazioni, non ci sarebbero stati feriti. Tuttavia, la situazione ha portato a un blocco del traffico che si è protratto fino all’uscita Rozzano/Quinto De’ Stampi, rendendo difficile la circolazione per molti automobilisti. La polizia stradale ha lavorato rapidamente per ripristinare la normalità, ma le code si sono estese fino a quando non è stato risolto il problema.

Impatto sul traffico e consigli agli automobilisti

Il traffico sulla tangenziale ovest è rimasto bloccato per diverse ore, creando disagi non solo per i pendolari ma anche per chi si trovava in viaggio per motivi di svago. Gli automobilisti sono stati avvisati di evitare l’area se possibile e di cercare percorsi alternativi. Le autorità locali hanno raccomandato di prestare attenzione alle segnalazioni e di seguire le indicazioni della polizia stradale. Questo incidente mette in evidenza l’importanza di una guida prudente e della vigilanza sulle strade, specialmente durante le ore di punta.