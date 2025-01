Un giovane romeno è stato investito da un treno mentre attraversava i binari.

Un incidente che scuote la metropolitana milanese

Venerdì sera, la stazione di Loreto a Milano è stata teatro di un grave incidente che ha coinvolto un giovane di 24 anni, di nazionalità romena. L’episodio si è verificato intorno alle 21, quando il giovane ha tentato di attraversare i binari della metropolitana, venendo colpito da un treno in transito. La situazione ha destato preoccupazione tra i passeggeri e il personale della stazione, costringendo le autorità a intervenire rapidamente.

Le dinamiche dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni fornite dalla polizia, il giovane avrebbe cercato di passare da un lato all’altro della banchina, ignorando i segnali di pericolo. Il treno, diretto verso Gessate, ha colpito il ragazzo, trascinandolo per alcuni metri. Fortunatamente, grazie alla prontezza del macchinista che ha frenato immediatamente, l’impatto è avvenuto a una velocità ridotta, limitando le conseguenze per il giovane. Trasportato d’urgenza al pronto soccorso del Policlinico, le sue condizioni sono state giudicate non gravi, ma ha riportato ferite e traumi su tutto il corpo.

Le conseguenze legali e il servizio interrotto

Oltre alle ferite fisiche, il giovane è stato anche denunciato per interruzione di pubblico servizio. Questo perché, a seguito dell’incidente, la circolazione della linea verde della metropolitana è stata sospesa per alcuni minuti, creando disagi ai passeggeri. Gli agenti della Polmetro hanno identificato il ragazzo e avviato le procedure necessarie per la denuncia. Questo episodio solleva interrogativi sulla sicurezza e sul comportamento dei passeggeri all’interno delle stazioni della metropolitana, evidenziando la necessità di una maggiore attenzione e rispetto delle norme di sicurezza.