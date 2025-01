Un incendio spaventa i residenti di un palazzo a Milano, ma la situazione è sotto controllo grazie ai soccorsi.

Un incendio spaventoso in un palazzo milanese

Ieri sera, attimi di paura hanno colpito i residenti di un palazzo in viale Sarca, a Milano, quando un incendio è scoppiato in un appartamento al quinto piano. Le fiamme, visibili anche dall’esterno, hanno allertato i condomini, che non hanno esitato a intervenire per cercare di domare il rogo. La chiamata ai soccorsi è stata effettuata intorno alle 21.30, dando inizio a una corsa contro il tempo per salvaguardare la sicurezza di tutti gli abitanti dello stabile.

Intervento tempestivo dei vigili del fuoco

Quando i vigili del fuoco sono arrivati sul posto, hanno trovato una situazione critica. Le lingue di fuoco si erano già propagate, avvolgendo l’abitazione e minacciando di estendersi ad altri appartamenti. I pompieri hanno immediatamente evacuato circa cinquanta persone dal condominio, garantendo che nessuno rimanesse intrappolato. Grazie alla loro prontezza e professionalità, l’incendio è stato spento in tempi rapidi, con l’intervento che si è concluso poco prima dell’una di notte.

Le conseguenze dell’incendio

Sei persone sono state lievemente intossicate a causa del fumo e sono state trasportate in ospedale in codice verde. Fortunatamente, nessuna di esse ha riportato ferite gravi. L’evacuazione e la gestione dell’emergenza hanno dimostrato l’importanza della preparazione e della rapidità di risposta in situazioni di crisi. I residenti, sebbene spaventati, hanno espresso gratitudine per l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco, che hanno saputo gestire la situazione con grande professionalità.